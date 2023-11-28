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Данілов анонсував зміни щодо мобілізації вже цього тижня
Данілов анонсував зміни щодо мобілізації вже цього тижняhttps://racurs.ua/ua/n189813-danilov-anonsuvav-zminy-schodo-mobilizaciyi-vje-cogo-tyjnya.htmlРакурс
Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував зміни щодо мобілізації вже цього тижня.
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У коментарі газеті The Guardian він повідомив, що зміни очікуються вже цього тижня і міститимуть використання комерційних рекрутингових компаній, щоб переконати призовників, що вони будуть залучені в ролях, які відповідають їхнім навичкам.
Деякі люди налякані, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть займатися іншою діяльністю. Тепер у нас новий міністр із новим підходом, — сказав Данілов.
Він зазначив, що мобілізація стане «гнучкішою».
Будуть оголошені ті спеціальності, які необхідні, і люди будуть добровільно йти на конкретну посаду. Наприклад, їм потрібні зварювальники або слюсарі тощо, — заявив секретар РНБО.
Данілов також визнав деякі проблеми з мобілізацією в Україні, але наголосив, що «російська пропаганда перебільшує масштаби проблеми».
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