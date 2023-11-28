Антикоррупционный суд закрыл все производства НАБУ по Коломойскому

https://racurs.ua/n189820-antikorrupcionnyy-sud-zakryl-vse-proizvodstva-nabu-po-kolomoyskomu.html

Ракурс

Апеляційна палата ВАКС 28 листопада остаточно закрила усі провадження у справі НАБУ стосовно Ігоря Коломойського, пославшись на «правки Лозового», які встановлюють обмеження щодо строків досудового розслідування до повідомлення про підозру.

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Центр протидії корупції повідомив, що рішення ухвалили судді апеляції Даниїла Чорненька, Інна Калугіна та Микола Глотов. При цьому суддя Глотов кожного разу висловлював окрему думку.

Апеляція скасувала заставу і закрила провадження стосовно підозрюваної Конопкіної, а також закрила провадження за клопотаннями про запобіжки підозрюваним Луговому та Якименко.

Також апеляція залишила у силі рішення стосовно закриття проваджень по клопотанням щодо арешту майна усіх шести підозрюваних: Коломойського, Дубілета, Шмальченко, Лугового, Якименко та Конопкіної, — заявили у ЦПК.

Тільки у клопотанні про арешт майна Коломойського йшлося про частки у статутному капіталі 307 юридичних осіб вартістю понад 3 млрд грн, а також майже 1000 об'єктів нерухомого майна та понад 1600 транспортних засобів та суден.

Арешт на активи був потрібен для забезпечення можливої конфіскації або спецконфіскації у випадку обвинувального вироку суду у майбутньому. Однак суд не став розглядати клопотання про арешти та запобіжні заходи і закрив провадження. На думку апеляції, строк розслідування у справі завершився у травні 2023 року. До такого висновку судді прийшли, пославшись на «правки Лозового, — наголосили в Центрі протидії корупції.

Судді апеляції ВАКС сказали, що оскільки на час ухвалення рішення «правки Лозового» не скасовані, то суд змушений керуватися ними, а також практикою Верховного суду.

Після рішень апеляції справу, з великою долею ймовірності, доведеться закрити.

Історія питання

7 вересня детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ «ПриватБанк» Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Слідство заявило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку для подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.

У повідомленні НАБУ йдеться, що для цього «банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю».

8 вересня НАБУ та САП арештували активи Коломойського. У клопотанні про арешт майна йшлося про частки у статутному капіталі 307 юридичних осіб вартістю понад 3 млрд грн, а також майже 1000 об'єктів нерухомого майна та понад 1600 транспортних засобів та суден.

Арешт на активи був потрібен для забезпечення можливої конфіскації або спецконфіскації у випадку обвинувального вироку суду у майбутньому.

21 вересня суддя ВАКС Олег Ткаченко відмовив прокурорам САП в арешті активів Коломойського. Рішення Ткаченка оскаржили до апеляції ВАКС.