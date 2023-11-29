Ночная атака россии: ПВО уничтожило все запущенные "шахеды" и две из трех ракет Х-59

https://racurs.ua/n189821-nochnaya-ataka-rossii-pvo-unichtojila-vse-zapuschennye-shahedy-i-dve-iz-treh-raket-h-59.html

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Уночі сили української ППО знищили 21 з 21 «шахедів» та дві з трьох керованих авіаційних ракет Х-59.

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Основним напрямком ворожого удару безпілотників була Хмельниччина, ракетами рашисти били по півдню країни.

У Повітряних силах повідомили, що усі ворожі БпЛА знищено в межах Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей, керовані авіаційні ракети — теж на Миколаївщині.

Третя запущена росіянами ракета не досягла бажаної цілі, повідомляють Повітряні сили.