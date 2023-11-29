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Нічна атака росії: ППО знищила усі запущені "шахеди" та дві з трьох ракет Х-59

Нічна атака росії: ППО знищила усі запущені «шахеди» та дві з трьох ракет Х-59

29 лис 2023, 07:59
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Уночі сили української ППО знищили 21 з 21 «шахедів» та дві з трьох керованих авіаційних ракет Х-59.


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Основним напрямком ворожого удару безпілотників була Хмельниччина, ракетами рашисти били по півдню країни.

У Повітряних силах повідомили, що усі ворожі БпЛА знищено в межах Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей, керовані авіаційні ракети — теж на Миколаївщині.

Третя запущена росіянами ракета не досягла бажаної цілі, повідомляють Повітряні сили.

Джерело: Ракурс


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