Украинские военные продолжают наступать на Мелитопольском направлении, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n189826-vsu-derjat-oboronu-na-avdeevskom-napravlenii-i-prodoljaut-nastuplenie-na-melitopolskom-genshtab.html

Ракурс

Російські загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку.

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Про це сьогодні, 29 листопада, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 27 атак, — вказано в повідомленні.

Також ворог атакував позиції українських військових на низці інших напрямків:

на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито п’ять атак;

на Лиманському напрямку українські військові відбили чотири атаки окупантів поблизу Тернів Донецької області;

на Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Тут українські захисники відбили 16 атак. Своєю чергою, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах;

на Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 17 атак ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;

на Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії південно-західніше Старомайорського та Водяного Донецької області;

на Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де українські військові відбили дев’ять атак противника.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту, — зазначають у Генштабі.

Крім того, у зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Зазначається, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ за цей період уразили: