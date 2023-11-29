Рабочую программу для Украины на 2024 год одобрили. Фото:

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Рада Україна-НАТО схвалила робочу програму на 2024 рік.

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Ця програма енергетичну безпеку та інновації, а також взаємодію між Україною та Північноатлантичним альянсом. Відповідне рішення було ухвалене у середу, 29 листопада. Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив на прес-конференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ НАТО та проведення Ради Україна — НАТО.

Союзники дали Києву рекомендації щодо первинних реформ, які мають бути в Україні, включно з боротьбою з корупцією та підтримкою прав людей. Столтенберг відзначив, що зараз Україна «набагато ближча до НАТО, як ніколи раніше».

Також Генсек Північноатлантичного альянсу зазначив, що Україна здійснила атаки на Чорноморський флот, через що є можливість експортувати зерно з портів Одеси, а також відзначив удари ЗСУ по російському тилу.

Це теж важливий крок, це руйнує можливості та спроможності росії. Факт того, що Україна продовжує завдавати великих втрат росії, показує її міць та спроможність. Дуже важливо, щоб продовжувалося постачання зброї, щоб можна було далі воювати, — зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна потребує більшої допомоги з боку НАТО та партнерів, оскільки ситуація на полі бою важка. В інтересах Північноатлантичного альянсу допомагати Києву, бо Україна має зберегти за собою статус суверенної держави Європи.