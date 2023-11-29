Суд продолжил меру пресечения Павлу Лебедю. Фото:

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Запобіжний захід митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу Лебедю продовжили.

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Печерський районний суд Києва на засіданні в середу, 29 листопада, відправив Лебедя під цілодобовий домашній арешт до 29 січня 2024 року. Прокурори просили продовжити Павлу Лебедю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту і покласти на нього обов’язки з’являтись до прокурора та не спілкуватись зі свідками. Про це повідомило «Суспільне».

Зазначається, що адвокати просили про відвід судді, бо він нібито ігнорує клопотання сторони захисту, та проводить засідання під час повітряної тривоги. Однак клопотання захисту не було задоволено.

Сам фігурант заявив, що його нібито охороняють «12 машин» під час домашнього арешту. Вкотре заявив, що «не зробив нічого з того, про що мене сьогодні судять».

Нагадаємо, 20 жовтня Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври, який причетний до підривної діяльності проти України. «Паші Мерседесу» загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Джерело: «Суспільне»