россия потеряла место в Исполнительном совете ОЗХЗ, теперь там будет Украина. Фото:

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росію не переобрали до складу Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) на 2024 рік.

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Відповідне рішення було ухвалене у середу, 29 листопада. До виконавчої ради обрали 21 країну. Серед членів ради з регіону Східної Європи не фігурує росія, але водночас у цій групі є Україна, Польща та Литва. Україна вперше отримала місце в цьому органі. Про це повідомляється на сторінці ОЗХЗ у соцмережі X.

У складі Виконавчої ради для представництва у 2024 році перебуватимуть: Україна, Польща, Литва, Бельгія, Данія, Греція, Нова Зеландія, Іспанія, Алжир, Гана, Нігерія, Південна Африка, Бангладеш, Іран, Малайзія, Пакистан, Чилі, Еквадор, Сальвадор та Гватемала.

Як відомо, ОЗХЗ — незалежна міжнародна організація, створена за підтримки ООН у 1997 році після набрання чинності Конвенцією про заборону хімічної зброї, відкритою для підписання у січні 1993 року. Штаб-квартира знаходиться у Гаазі в Нідерландах. Ця організація забезпечує контроль за дотриманням заборони на використання хімзброї, ліквідації її запасів, надає допомогу державам у забезпеченні захисту від хімзброї, стежить за дотриманням та виконанням Конвенції.

Нагадаємо, експерти зафіксували, російські окупанти застосовували хімічну зброю в Україні. Були зареєстровані два випадки застосування цією зброї російськими — на Сватівському та Бахмутському відтинках.