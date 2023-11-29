Владимир Зеленский посетил Херсон, Николаевщину и Одесскую область. Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський у середу, 29 листопада, побував із робочим візитом на Півдні країни.

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Зокрема, в Херсоні глава держави відвідав лікарню та поспілкувався з лікарями. Також він перевірив укриття в обласному центрі. А в Миколаївській області Зеленський узяв участь у презентації проектів, які реалізуються в межах патронату Данії над регіоном. Про це повідомив Офіс президента.

Президент зауважив що програма патронату над регіоном є прикладом успіху і демонструє іншим країнам, що ще можна зробити. Також наголосив, що Україна робитиме все можливе, щоб зберегти інфраструктуру, інституції та безпеку для бізнесу навіть в умовах повномасштабної російської агресії.

Також сьогодні Зеленський побував із робочим візитом до Одеської області. Там глава держави провів нараду з військовими, обговорив ситуацію у Чорному морі, захист «зернового коридору» та посилення протиповітряної оборони.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський, що найбільше потребують посилення протиповітряної оборони області, які мають спільний кордон з рф та Білоруссю, та прифронтові регіони — Запорізька, Херсонська, Дніпропетровська, Донецька, Сумська, Чернігівська та Черкаська.