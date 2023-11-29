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Хакеры с помощью СБУ взломали сайт министерства труда рф. Фото:

Украинские хакеры с помощью СБУ взломали сайт Минтруда россии

29 ноя 2023, 21:20
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Хакерська атака була здійснена на Міністерство праці та соціального захисту росії.


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Сайт російського відомства був успішно зламаний хакерським угрупуванням BLACKJACK, якому допомагали кіберфахівці Служби безпеки України. Було отримано доступ до великої кількості документів: статистики щодо проведення воєнних дій в Україні, особистих даних військовослужбовців, матеріалів доповідей президенту росії володимиру путіну та довідок щодо кількості протезувань. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на власні джерела в силових структурах.

Зазначається, що окремий масив інформації стосується тимчасово окупованих Харківської та Запорізької областей та так званих керівників, які контролюються росією. Загалом хакери викачали понад 100 терабайтів даних.

Тепер у Служби безпеки з’явиться багато нових документів для вивчення. Після викачування необхідної інформації, хакери «знесли» з серверів міністерства понад 100 терабайтів даних, — зазначив він.

Нагадаємо, у жовтні українські хакери зуміли зламати базу даних російського «Альфа-банку», який вважається однією з найвідоміших фінансових установ росії. Було отримано доступ до бази клієнтів «Альфа-банку», яка налічує 30 млн осіб.

Джерело: «Українська правда»

Источник: Ракурс


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