В Германии беспрецедентно усилили охрану рождественских ярмарок из-за угрозы терактов

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У Німеччині безпрецедентно посилили охорону різдвяних ярмарків через загрозу терактів

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Наприкінці листопада різдвяні ярмарки відкриваються по всій Німеччині, при цьому Федеральне відомство захисту конституції повідомляє, що ризик нападів на них «сильно зріс». Крім того, правоохоронці прозвітували про затримання двох підлітків, які, як стверджується, готували напад 1 грудня у Кельні.

У зв’язку із подіями на Близькому Сході на різдвяних ярмарках у Німеччині виникла терористична загроза. Через своє християнське походження ці свята стають мішенню для нападів ісламістських терористів, — сказав у розмові з BILD голова профспілки німецьких поліцейських Райнер Вендт.

У деяких містах — наприклад, таких, як Франкфурт чи Штутгарт — уже вжито безпрецедентні заходи безпеки. Так, у Франкфурті встановили спеціальні металеві огорожі, а на вулиці вийшло більше поліцейських, ніж будь-коли до цього.

У Штутгарті навколо ринкової площі, де проходить різдвяний ярмарок, також встановили стовпи, які через велику вагу можна переміщати лише за допомогою навантажувача. Виробник стверджує, що вони можуть зупинити будь-який автомобіль.

Ярмарок у Берліні на площі Брайтшайдплац охороняють особливо ретельно. 2016 року терорист врізався тут у натовп на автомобілі. Тоді 12 людей загинули, 67 отримали поранення.

Я був тут того дня, коли стався напад. Буквально за десять хвилин до нього. Через рік мені стало важко тут бувати, але сьогодні в мене немає ніякого занепокоєння. Все захищене, — каже Флоріан Хельвег, один із відвідувачів ярмарку.