На Украину надвигается новый циклон

https://racurs.ua/n189868-na-ukrainu-nadvigaetsya-novyy-ciklon-karta.html

Ракурс

1 грудня в Україну знову прийде черговий циклон.

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Знову збільшиться хмарність, пройдуть сніг (захід, північ) та дощ, подекуди налипання мокрого снігу й ожеледиця. Щоправда, сильний вітер південно-західного напрямку буде лише в південній частині та на сході України, повідомили в Гідрометцентрі.

На крайньому півдні суттєві опади 30 листопада малоймовірні. Температура повітря вдень у західних та північних областях від 2 морозу до 2 тепла, у центральній частині +2+8 градусів, на півдні та південному сході +9+14 градусів.

У Києві зима розпочнеться класично — снігом. Протягом дня 1 грудня опади поступово слабшатимуть та припинятимуться. Температура повітря у столиці вночі очікується 0−3 морозу, вдень у п’ятницю 0−2 градуси тепла.

ДСНС застерігає, що у горах можливі лавини.

30 листопада — 1 грудня на високогiр’ї східної частини Закарпатської області зберігається та 1 грудня на високогiр’ї Iвано-Франкiвської області у зв’язку з опадами очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

Укргідрометцентр попереджає про пориви вітру 15−20 м/с по всіх країні, у південних областях місцями 25 м/с.

В західних областях вночі хуртовини, на дорогах ожеледиця. В Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській областях значний сніг.

В Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях вночі та вранці, в Сумській та Харківській областях вдень значні мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.