Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Болгария отказалась пускать самолет Лаврова из-за его прес-секретаря на борту

Болгария отказалась пускать самолет Лаврова из-за его прес-секретаря на борту

30 ноя 2023, 14:13
999

Болгарія відмовилася пропускати через свій повітряний простір літак із російською делегацією, яка прямує на саміт ОБСЄ. Причиною стала присутність на борту офіційної представниці російського МЗС Марії Захарової.


.

Російська делегація на чолі з главою МЗС Сергієм Лавровим прямувала на саміт ОБСЄ, який відбудеться у Скоп'є 30 листопада та 1 грудня. Спочатку МЗС Болгарії дозволило проліт російського літака над територією країни, зробивши виняток для Лаврова, що перебуває під санкціями, і його супроводу. Для Захарової такого винятку не зробили.

Дозвіл не відноситься до директора департаменту інформації та друку МЗС росії Марії Захарової, яка фігурує у списку санкцій, згідно з чинним правом ЄС, — йдеться у повідомленні болгарської сторони.

В результаті Лаврову довелося летіти до Північної Македонії довшим маршрутом — через Туреччину та Грецію. Як розповіли у російській делегації, вони отримали дозвіл на проліт від Греції.

Прес-секретар володимира путіна Дмитро Пєсков обізвав позицію Болгарії абсурдною. Прокоментувала заборону і сама Захарова.

Злісна дурість русофобів дійшла до того, що вперше в нашій історії офіційна влада заборонила перебувати в небі не літаку, а людині в літаку — так було написано в офіційній ноті болгарського МЗС: літаку пролетіти над Болгарією можна, а Марії Захаровій у літаку летіти не можна, — написала вона у своєму телеграм-каналі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров