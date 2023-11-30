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Болгария отказалась пускать самолет Лаврова из-за его прес-секретаря на борту
Болгария отказалась пускать самолет Лаврова из-за его прес-секретаря на бортуhttps://racurs.ua/n189869-bolgariya-otkazalas-puskat-samolet-lavrova-iz-za-ego-pres-sekretarya-na-bortu.htmlРакурс
Болгарія відмовилася пропускати через свій повітряний простір літак із російською делегацією, яка прямує на саміт ОБСЄ. Причиною стала присутність на борту офіційної представниці російського МЗС Марії Захарової.
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Російська делегація на чолі з главою МЗС Сергієм Лавровим прямувала на саміт ОБСЄ, який відбудеться у Скоп'є 30 листопада та 1 грудня. Спочатку МЗС Болгарії дозволило проліт російського літака над територією країни, зробивши виняток для Лаврова, що перебуває під санкціями, і його супроводу. Для Захарової такого винятку не зробили.
Дозвіл не відноситься до директора департаменту інформації та друку МЗС росії Марії Захарової, яка фігурує у списку санкцій, згідно з чинним правом ЄС, — йдеться у повідомленні болгарської сторони.
В результаті Лаврову довелося летіти до Північної Македонії довшим маршрутом — через Туреччину та Грецію. Як розповіли у російській делегації, вони отримали дозвіл на проліт від Греції.
Прес-секретар володимира путіна Дмитро Пєсков обізвав позицію Болгарії абсурдною. Прокоментувала заборону і сама Захарова.
Злісна дурість русофобів дійшла до того, що вперше в нашій історії офіційна влада заборонила перебувати в небі не літаку, а людині в літаку — так було написано в офіційній ноті болгарського МЗС: літаку пролетіти над Болгарією можна, а Марії Захаровій у літаку летіти не можна, — написала вона у своєму телеграм-каналі.
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