Болгарія відмовилася пускати літак Лаврова через його речницю на борту

https://racurs.ua/ua/n189869-bolgariya-vidmovylasya-puskaty-litak-lavrova-cherez-yogo-rechnycu-na-bortu.html

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Болгарія відмовилася пропускати через свій повітряний простір літак із російською делегацією, яка прямує на саміт ОБСЄ. Причиною стала присутність на борту офіційної представниці російського МЗС Марії Захарової.

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Російська делегація на чолі з главою МЗС Сергієм Лавровим прямувала на саміт ОБСЄ, який відбудеться у Скоп'є 30 листопада та 1 грудня. Спочатку МЗС Болгарії дозволило проліт російського літака над територією країни, зробивши виняток для Лаврова, що перебуває під санкціями, і його супроводу. Для Захарової такого винятку не зробили.

Дозвіл не відноситься до директора департаменту інформації та друку МЗС росії Марії Захарової, яка фігурує у списку санкцій, згідно з чинним правом ЄС, — йдеться у повідомленні болгарської сторони.

В результаті Лаврову довелося летіти до Північної Македонії довшим маршрутом — через Туреччину та Грецію. Як розповіли у російській делегації, вони отримали дозвіл на проліт від Греції.

Прес-секретар володимира путіна Дмитро Пєсков обізвав позицію Болгарії абсурдною. Прокоментувала заборону і сама Захарова.