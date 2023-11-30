В россии признали представителей ЛГБТ экстремистами

https://racurs.ua/n189872-v-rossii-priznali-predstaviteley-lgbt-ekstremistami.html

Ракурс

Верховний суд росії визнав ЛГБТ «екстремістською організацією» і заборонив рух на території рф.

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Засідання відбулося в закритому режимі. На нього пустили лише представників Мінʼюсту, які подавали позов.

Судді Верховного суду рф Олегу Нефьодову на розгляд позову Мін’юсту знадобилося чотири години.

Мін’юст рф подав позов про заборону «міжнародного громадського руху ЛГБТ» у росії 17 листопада. Відомство не уточнило, що саме воно вважає рухом, хто в ньому полягає і як він влаштований.

Тепер у росії можуть увʼязнювати та відправити в колонію на 10 років за участь у роботі та фінансуванні ЛГБТ-організацій, за надання їм послуг і навіть за поширення інформації про ЛГБТ-рух, зокрема й у соцмережах. Легальна робота організацій, які допомагають ЛГБТ-спільноті, стане неможливою, оскільки оскаржити рішення суду вже неможливо. Деякі експерти вважають, що це несе загрозу і для звичайних ЛГБТ-людей.

Заборона «руху ЛГБТ», вважають опитані «Медузою» активісти, призведе до посилення ненависті та цькування щодо спільноти і, ймовірно, спричинить переслідування ЛГБТК-персон просто за сам факт їхнього існування.

Сьогодні у світі тюрма або смертна кара ЛГБТ-спільноті загрожує в Ірані, Афганістані, Пакистані, Саудівській Аравії, Ємені, Мавританії, Уганді, Нігерії та ще десятках країн Африки, Середньої Азії та Близького Сходу.