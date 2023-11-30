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О возможном дефиците электроэнергии заявили в Укрэнерго
О возможном дефиците электроэнергии заявили в Укрэнергоhttps://racurs.ua/n189873-o-vozmojnom-deficite-elektroenergii-zayavili-v-ukrenergo.htmlРакурс
На ранок 30 листопада дефіциту електроенергії в енергосистемі України не було, проте він може виникнути після обіду через низьку температуру повітря та високе споживання.
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В такій ситуації Диспетчерський центр «Укренерго» не планує відключення споживачів, а буде шукати можливість покриття дефіциту в енергосистемі. Про це в ефірі «Суспільного» заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
Ми не плануємо погодинних відключень споживачів, а прогнозуємо, що справимося силами української генерації. Якщо її буде недостатньо, будемо дивитися і, можливо, попросимо аварійну допомогу в наших сусідів, щоб збалансувати енергосистему, — зазначив Володимир Кудрицький та зауважив, що «Укренерго» зазвичай запрошує аварійну допомогу в Польщі, Словаччині, Румунії та Молдові.
Він також розповів що в Одесі та Одеській області відновлені всі магістральні лінії 330 кВ, які були пошкоджені негодою.
Станом на 8.00 у 191 населеному пункті немає електроживлення. Більшість з них — в Одеській області. Там триває ліквідація наслідків негоди. На сьогодні «Укренерго» включило всі пошкоджені магістральні лінії класом напруги 330 кВ, які живлять місто Одесу та Одеську область, — заявив Кудрицький.
Він зауважив, що також триває процес відновлення розподільчих мереж обленерго, в яких виявлено багато пошкоджень. Тому потрібен певний час на ремонтні роботи, щоби заживити всіх споживачів.
Керівник «Укренерго» звернув увагу, що зараз важливо економити електроенергію, особливо у пікові години — це зранку з 9.00 до 11.00 та увечері з 16.00 до 18.00.
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