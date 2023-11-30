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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Уничтожение врага снайперами показало Командование сухопутных войск (ВИДЕО)

30 ноя 2023, 22:06
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Командування Сухопутних військ ЗСУ сьогодні, 30 листопада, у своєму Telegram-каналі опублікувало відео, котре показує роботу снайперів 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.


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На відео, знятому на інфрачервоному режимі, показано, як снайпери ведуть влучний вогонь по окупантах.

Також це відео опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Люди зі сталевими нервами і напрочуд спокійними характерами. Коли вони працюють, ворог навіть не розуміє хто й звідки їх розстрілює немов в тиру. Кожен окупант, який потрапив в їхній приціл за мить потрапляє в пекло, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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