Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Уничтожение врага снайперами показало Командование сухопутных войск (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189886-unichtojenie-vraga-snayperami-pokazalo-komandovanie-suhoputnyh-voysk-video.htmlРакурс
Командування Сухопутних військ ЗСУ сьогодні, 30 листопада, у своєму Telegram-каналі опублікувало відео, котре показує роботу снайперів 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
.
На відео, знятому на інфрачервоному режимі, показано, як снайпери ведуть влучний вогонь по окупантах.
Також це відео опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.
Люди зі сталевими нервами і напрочуд спокійними характерами. Коли вони працюють, ворог навіть не розуміє хто й звідки їх розстрілює немов в тиру. Кожен окупант, який потрапив в їхній приціл за мить потрапляє в пекло, — вказано в описі відео.
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...