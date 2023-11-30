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Знищення ворога снайперами показало Командування сухопутних військ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189886-znyschennya-voroga-snayperamy-pokazalo-komanduvannya-suhoputnyh-viysk-video.htmlРакурс
Командування Сухопутних військ ЗСУ сьогодні, 30 листопада, у своєму Telegram-каналі опублікувало відео, котре показує роботу снайперів 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
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На відео, знятому на інфрачервоному режимі, показано, як снайпери ведуть влучний вогонь по окупантах.
Також це відео опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.
Люди зі сталевими нервами і напрочуд спокійними характерами. Коли вони працюють, ворог навіть не розуміє хто й звідки їх розстрілює немов в тиру. Кожен окупант, який потрапив в їхній приціл за мить потрапляє в пекло, — вказано в описі відео.
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