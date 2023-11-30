На Закарпатті з 1 грудня перевірятимуть документи, фото: «Фокус»

https://racurs.ua/ua/n189885-na-zakarpatti-zaprovadjuut-perevirku-dokumentiv-pryznachat-upovnovajenyh.html

Ракурс

Рада оборони Закарпатської області ухвалила рішення запровадити перевірку документів осіб на території регіону.

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Відповідні зміни діятимуть від завтрашнього дня, 1 грудня, і до завершення воєнного стану в Україні. Про це повідомляється на сайті Запорізької ОВА.

Зазначається, що спільним наказом голови обласної військової адміністрації й начальника ОТЦК та СП призначені коменданти районів і міст Закарпатської області.

Останні визначать уповноважених осіб, котрі проводитимуть перевірки документів відповідно до «Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1456.