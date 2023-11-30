Украина получит GLSDB уже в 2024 году, фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n189887-predostavlenie-ukraine-vysokotochnyh-bomb-glsdb-perenesli-na-nachalo-2024-goda-reuters.html

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Україна вже у 2024 році отримає першу велику партію реактивних бомб малого діаметра наземного базування (GLSDB), адаптованих для завдання ударів на дальність близько 160 км.

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Про це сьогодні, 30 листопада, повідомляє агентство Reuters з посиланням на інформовані джерела, зокрема співрозмовників у Пентагоні.

Україна потребує GLSDB, щоб доповнити обмежену кількість ракет ATACMS, які вже надіслали Сполучені Штати. Це дозволить українським військовим вражати цілі на вдвічі більшій відстані, ніж здатні ракети HIMARS, що змусить рф перемістити свої склади ще далі від лінії фронту.

За інформацією видання, поставка американському уряду GLSDB від головного підрядника — компанії «Боїнг» — відбудеться наприкінці грудня, після чого буде кілька місяців випробувань перед відправкою в Україну.

Ми очікуємо надання цієї ключової можливості на початку 2024 року після успішної перевірки, — розповіло виданню джерело у Пентагоні.

Зазначається, що коли компанія «Боїнг» вперше звернулася до США з пропозицією щодо передачі Україні GLSDB минулої осені, найоптимістичнішим терміном поставки, згідно з документами, котрі тоді потрапили до рук журналістів, була весна цього року. Проте у лютому видання Politico повідомило, що поставки не відбудеться до кінця 2023 року.

Оскільки контракт на початок виробництва GLSDB був підписаний лише у березні, постачання було перенесено на кінець року — виробництво потребувало матеріалів, які мав надати уряд, тому підписання контракту стримувало його початок.

Джерело: Reuters