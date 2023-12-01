Порошенко не выпустили в командировку за границу

https://racurs.ua/n189898-poroshenko-ne-vypustili-v-komandirovku-za-granicu-video.html

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Нардеп Петро Порошенко повідомив, що його 1 грудня не випустили у відрядження за кордон, де в нього була запланована низка зустрічей.

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За його словами, він мав обговорити у Польщі зняття блокади на кордоні, а у відрядженні в США — забезпечення фінансування воєнної допомоги.

Порошенко планував зустрітися із керівництвом Конгресу США та Європейської комісії.

У коментарі речник прикордонної служби Демченко сказав, що розпорядження на відрядження нардепа було скасоване. Суспільне намагається отримати коментар голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Це не просто перешкоджання дипломатичній роботі всієї моєї команди. А, на жаль, удар по обороноздатності України, — вважає п’ятий президент України.

Розпорядження на відрядження Порошенка скасував перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко, на підставі власного ж листа повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко. Він опублікував у своїх соцмережах копію цього наказу.