Правительство разрешило передавать часть документов онлайн для прохождения ВВК

https://racurs.ua/n189899-prohojdenie-vvk-pravitelstvo-razreshilo-peredavat-chast-dokumentov-onlayn.html

Ракурс

Уряд спростив проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для військовослужбовців.

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Відтепер не треба особисто привозити довідки під час проходження військово-лікарської комісії — ними можна обмінюватися в електронному форматі через систему документообігу.

Онлайн можна передати: