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Проходження ВЛК - уряд дозволив передати частину документів онлайн
Проходження ВЛК — уряд дозволив передавати частину документів онлайнhttps://racurs.ua/ua/n189899-prohodjennya-vlk-uryad-dozvolyv-peredavaty-chastynu-dokumentiv-onlayn.htmlРакурс
Уряд спростив проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для військовослужбовців.
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Відтепер не треба особисто привозити довідки під час проходження військово-лікарської комісії — ними можна обмінюватися в електронному форматі через систему документообігу.
Онлайн можна передати:
- довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);
- постанову ВЛК про необхідність відпустки для лікування;
- постанову ВЛК про непридатність до військової служби;
- інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК.
В Кабміні запевняють, що така система вже розгорнута в більшості військових частин, ТЦК, військових шпиталях та цивільних закладах охорони здоров’я, де поранені проходять ВЛК.
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