Проходження ВЛК - уряд дозволив передати частину документів онлайн

https://racurs.ua/ua/n189899-prohodjennya-vlk-uryad-dozvolyv-peredavaty-chastynu-dokumentiv-onlayn.html

Ракурс

Уряд спростив проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для військовослужбовців.

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Відтепер не треба особисто привозити довідки під час проходження військово-лікарської комісії — ними можна обмінюватися в електронному форматі через систему документообігу.

Онлайн можна передати: