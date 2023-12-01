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Ракурс
Проходження ВЛК - уряд дозволив передати частину документів онлайн

Проходження ВЛК — уряд дозволив передавати частину документів онлайн

1 гру 2023, 11:47
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Уряд спростив проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для військовослужбовців.


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Відтепер не треба особисто привозити довідки під час проходження військово-лікарської комісії — ними можна обмінюватися в електронному форматі через систему документообігу.

Онлайн можна передати:

  • довідку про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);
  • постанову ВЛК про необхідність відпустки для лікування;
  • постанову ВЛК про непридатність до військової служби;
  • інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК.

В Кабміні запевняють, що така система вже розгорнута в більшості військових частин, ТЦК, військових шпиталях та цивільних закладах охорони здоров’я, де поранені проходять ВЛК.

Джерело: Ракурс


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