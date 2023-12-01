Зеленский заявил, что летнее наступление не дало желаемых результатов, но "мы не отступаем"

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю агентству Associated Press заявив, що війна з росією перейшла у новий етап.

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У нас новий етап війни, і це факт, — сказав Зеленський AP під час поїздки до Харкова. — Зима сама собою — новий етап війни.

Як зазначає агентство, з настанням зими на військових лідерів чекають нові, але вже знайомі проблеми: низькі температури, голі поля, на яких військовим ніде сховатися. Знову виникла загроза масштабних російських атак на енергетичну інфраструктуру українських міст. За словами Зеленського, взимку бойові дії ведуться не лише на лінії фронту, а й усередині міст.

Довгоочікуваний наступ, що почався після постачання військової допомоги Заходу на суму в десятки мільярдів доларів, не призвів до очікуваних проривів, нагадує AP. Тепер деякі українські чиновники стурбовані, чи буде подальша допомога такою ж щедрою.

Відповідаючи на запитання, чи він задоволений результатами контрнаступу, Зеленський сказав: Послухайте, ми не відступаємо, — я задоволений. Ми боремося з другою армією світу, я задоволений.

Однак він додав:

Ми втрачаємо людей, я не задоволений. Ми не отримали всю зброю, яку хотіли, я не можу бути цим задоволений, але я також не можу надто скаржитися. Ми хотіли отримати швидші результати. З цього погляду, на жаль, ми не досягли бажаного. І це факт, — сказав він.

За його словами, Україна не отримала всієї необхідної їй зброї від союзників, а швидкому наступу завадила також обмежена чисельність збройних сил.

Бракує сил, щоб швидше досягти бажаних результатів. Але це не означає, що ми маємо здатися, що ми маємо здатися, — заявив Зеленський. — Ми впевнені, що робимо. Ми боремося за те, що нам належить.

За словами Зеленського, він побоюється, що війна в Україні піде на другий план на тлі війни Ізраїлю з ХАМАС, оскільки це також може призвести до скорочення військової допомоги Заходу.

З огляду на постійну нестачу зброї та боєприпасів, український президент вважає найважливішим наступним етапом для України збільшення внутрішнього виробництва зброї.

На це виділяється значна частина бюджету України, але цього обсягу виробництва точно не вистачить, щоб переламати хід війни. Тепер Зеленський сподівається, що західні союзники, включаючи США, запропонують йому вигідні кредити та контракти для досягнення цієї мети.