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Шторм в Черном море разрушил российскую оборону Крымского моста
Шторм в Черном море разрушил российскую оборону Крымского моста (ФОТО)https://racurs.ua/n189903-shtorm-v-chernom-more-razrushil-rossiyskuu-oboronu-krymskogo-mosta-foto.htmlРакурс
Нещодавній шторм у Чорному морі зруйнував російську оборону Кримського мосту.
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OSINT-дослідник MT Anderson опублікував супутниковий знімок за 28 листопада, на якому можна побачити затоплені баржі перед мостом.
��Kerch Bridge Defenses ��— MT Anderson (@MT_Anderson) December 1, 2023
0.5M� from 28 of Nov 2023 of the span closest to the �� side. Pretty substantial damage to the defenses.
- 3 barges fully submerged / 1 partially submerged
- 2 barges completely washed away.
-1 barge afloat but not tethered to anything pic.twitter.com/KmjLvBissN
Вони слугували захистом від надводних дронів — між ними були натягнуті загородження, яких тепер не видно. Чотири баржі затоплені, а дві взагалі змило.
Американський оглядач опублікував високоякісні знімки в оптичному діапазоні, на яких видно, що на південний схід від мосту:
- три баржі повністю занурені/одна частково занурена у воду;
- дві баржі повністю змило;
- одна баржа на плаву, але ні до чого не прив’язана.
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