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Ракурс
Шторм в Черном море разрушил российскую оборону Крымского моста

Шторм в Черном море разрушил российскую оборону Крымского моста (ФОТО)

1 дек 2023, 13:02
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Нещодавній шторм у Чорному морі зруйнував російську оборону Кримського мосту.


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OSINT-дослідник MT Anderson опублікував супутниковий знімок за 28 листопада, на якому можна побачити затоплені баржі перед мостом.

Вони слугували захистом від надводних дронів — між ними були натягнуті загородження, яких тепер не видно. Чотири баржі затоплені, а дві взагалі змило.

Американський оглядач опублікував високоякісні знімки в оптичному діапазоні, на яких видно, що на південний схід від мосту:

  • три баржі повністю занурені/одна частково занурена у воду;
  • дві баржі повністю змило;
  • одна баржа на плаву, але ні до чого не прив’язана.

Источник: Ракурс


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