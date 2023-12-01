Шторм у Чорному морі зруйнував російську оборону Кримського мосту

https://racurs.ua/ua/n189903-shtorm-u-chornomu-mori-zruynuvav-rosiysku-oboronu-krymskogo-mostu-foto.html

Ракурс

Нещодавній шторм у Чорному морі зруйнував російську оборону Кримського мосту.

.

OSINT-дослідник MT Anderson опублікував супутниковий знімок за 28 листопада, на якому можна побачити затоплені баржі перед мостом.

��Kerch Bridge Defenses ��

0.5M� from 28 of Nov 2023 of the span closest to the �� side. Pretty substantial damage to the defenses.

- 3 barges fully submerged / 1 partially submerged

- 2 barges completely washed away.

-1 barge afloat but not tethered to anything pic.twitter.com/KmjLvBissN — MT Anderson (@MT_Anderson) December 1, 2023

Вони слугували захистом від надводних дронів — між ними були натягнуті загородження, яких тепер не видно. Чотири баржі затоплені, а дві взагалі змило.

Американський оглядач опублікував високоякісні знімки в оптичному діапазоні, на яких видно, що на південний схід від мосту: