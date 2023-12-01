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Олещук показал ночную работу ПВО по "шахедам" в Херсонской области
Есть попадание — Воздушные силы показали ночную охоту на «шахедов» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189904-est-popadanie-vozdushnye-sily-pokazali-nochnuu-ohotu-na-shahedov-video.htmlРакурс
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук опублікував відео та особливо відзначив воїнів 208-ї зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь».
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На кадрах — дивовижна бойова робота херсонських зенітників.
Проти ночі 1 грудня воїнами Херсонської зенітної ракетної бригади знищено чотири ударних БпЛА — 3 Shahed-136/131 та один «Ланцет». Всього цієї ночі українська ППО збила 18 «шахедів» та ракету Х-59.
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