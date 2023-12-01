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Ракурс
Олещук показал ночную работу ПВО по "шахедам" в Херсонской области

Есть попадание — Воздушные силы показали ночную охоту на «шахедов» (ВИДЕО)

1 дек 2023, 13:23
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Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук опублікував відео та особливо відзначив воїнів 208-ї зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь».


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На кадрах — дивовижна бойова робота херсонських зенітників.

Проти ночі 1 грудня воїнами Херсонської зенітної ракетної бригади знищено чотири ударних БпЛА — 3 Shahed-136/131 та один «Ланцет». Всього цієї ночі українська ППО збила 18 «шахедів» та ракету Х-59.

Источник: Ракурс


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