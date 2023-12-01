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Ракурс
Олещук показав нічну роботу ППО по "шахедах" на Херсонщині

Є влучання — Повітряні сили показали нічне полювання на «шахедів» (ВІДЕО)

1 гру 2023, 13:23
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Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук опублікував відео та особливо відзначив воїнів 208-ї зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь».


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На кадрах — дивовижна бойова робота херсонських зенітників.

Проти ночі 1 грудня воїнами Херсонської зенітної ракетної бригади знищено чотири ударних БпЛА — 3 Shahed-136/131 та один «Ланцет». Всього цієї ночі українська ППО збила 18 «шахедів» та ракету Х-59.

Джерело: Ракурс


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