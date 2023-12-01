В Киеве открыли мост-долгострой

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У Києві відкрили рух Подільсько-Воскресенським мостом між правим і лівим берегами Дніпра — наразі для автомобілів екстрених і спеціалізованих служб

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Мостовим переходом також курсуватиме автобусний маршрут громадського транспорту № 111 — він сполучить станції метрополітену «Лівобережна» і «Площа Українських Героїв».

Проїзд приватному автотранспорту і на велосипедах та прохід пішки по новому мосту наразі заборонений.

Зазначимо, будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу є одним із наймасштабніших київських довгобудів (з 1993 року).

Подільсько-Воскресенський міс — один із найбільших обʼєктів транспортної інфраструктури Києва та України. Протяжність мостового переходу понад 10 км. Поки що відкрили лише першу частину мосту. За планом він має з'єднати Поділ із житловими масивами Воскресенка, Райдужний та Троєщина. Також по ньому в майбутньому проходитиме нова гілка метрополітену.