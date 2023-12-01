Жить сейчас или сначала ждать победы?

https://racurs.ua/n189908-jit-seychas-ili-jdat-pobedy-sociologi-sprosili-ogranichivaut-li-ukraincy-sebya-v-razvlecheniyah.html

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60% українців вважають, що під час війни потрібно суттєво себе обмежувати в розвагах і покупках.

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За два роки війни ці показники практично не змінилися. Про це свідчать результати опитування соціологів групи «Рейтинг».

Лише 36% опитаних думають, що навіть під час війни варто намагатися жити повноцінним життям. Найчастіше таку думку поділяють кияни та жителі деокупованих територій.

Також відповіді зазвичай різняться у респондентів різного віку та доходів: самообмеження частіше підтримують старші люди з нижчими доходами, а молодші й забезпечені хочуть жити повноцінним життям.

Кожен другий в Україні сьогодні не будує ніяких планів наперед взагалі. За останній рік кількість українців, які планують своє життя на тривалий термін (декілька років), знизилась з 19% до 12%. Ще близько 15% планують життя на півроку-рік, 22% - не більш ніж на кілька місяців. Планують своє життя на більш тривалий термін мешканці Києва, люди молодого та середнього віку, а також заможніші громадяни.

Майже 80% українців почувають себе безпечно у своєму населеному пункті. Найменш безпечно відчувають себе мешканці прифронтових та деокупованих регіонів, а також люди середнього і старшого віку, мешканці міст і менш забезпечені громадяни.