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Трампа разрешили судить по делу о штурме Капитолия. Фото:
Трампа разрешили судить по делу о штурме Капитолияhttps://racurs.ua/n189925-trampa-razreshili-sudit-po-delu-o-shturme-kapitoliya.htmlРакурс
Колишній президент США Дональд Трамп не має президентського імунітету від позовів щодо нападу на Капітолій.
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Апеляційний суд Сполучених Штатів 1 грудня постановив, що Трампа можна притягнути до громадянської відповідальності у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Колегія суду округу Колумбія встановила, що екс-президент особисто провокував своїх прихильників атакувати Капітолій в день заворушень. Тобто він не застрахований президентським імунітетом від судових позовів. Про це повідомило агентство Reuters.
Зазначається, що рішення суду відкриває шлях до судових позовів з боку поліцейських Капітолія США і законодавців-демократів, які прагнуть притягнути Трампа до відповідальності за насильство з боку його прихильників під час заворушень 6 січня 2021 року.
Поліцейські Джеймс Блессінгейм і Сідні Хембі подали проти Трампа позов — вони вважають, що той відповідає за травми, яких вони зазнали під час штурму. Ще три позови були подані членами Палати представників Конгресу.
Натомість Трамп заявляв, що його промова була пов’язана з «питанням суспільного занепокоєння» і входить до його офіційних обов’язків.
Нагадаємо, у жовтні в США суд почав розглядати справу про можливу дискваліфікацію Трампа з виборів президента. Там мають визначити, чи атака на Капітолій у січні 2021 року є підставою заборонити Трампу участь у президентських виборах 2024 року.
Джерело: Reuters
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