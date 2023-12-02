Трампа дозволили судити у справі про штурм Капітолія. Фото:

https://racurs.ua/ua/n189925-trampa-dozvolyly-sudyty-u-spravi-pro-shturm-kapitoliya.html

Ракурс

Колишній президент США Дональд Трамп не має президентського імунітету від позовів щодо нападу на Капітолій.

.

Апеляційний суд Сполучених Штатів 1 грудня постановив, що Трампа можна притягнути до громадянської відповідальності у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Колегія суду округу Колумбія встановила, що екс-президент особисто провокував своїх прихильників атакувати Капітолій в день заворушень. Тобто він не застрахований президентським імунітетом від судових позовів. Про це повідомило агентство Reuters.

Зазначається, що рішення суду відкриває шлях до судових позовів з боку поліцейських Капітолія США і законодавців-демократів, які прагнуть притягнути Трампа до відповідальності за насильство з боку його прихильників під час заворушень 6 січня 2021 року.

Поліцейські Джеймс Блессінгейм і Сідні Хембі подали проти Трампа позов — вони вважають, що той відповідає за травми, яких вони зазнали під час штурму. Ще три позови були подані членами Палати представників Конгресу.

Натомість Трамп заявляв, що його промова була пов’язана з «питанням суспільного занепокоєння» і входить до його офіційних обов’язків.

Нагадаємо, у жовтні в США суд почав розглядати справу про можливу дискваліфікацію Трампа з виборів президента. Там мають визначити, чи атака на Капітолій у січні 2021 року є підставою заборонити Трампу участь у президентських виборах 2024 року.

Джерело: Reuters