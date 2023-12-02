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Спецы СБУ уничтожили раритетный пулемет «Максим». Фото: Генштаб
СБУ уничтожила раритетный пулемет «Максим» на позиции оккупантов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189935-sbu-unichtojila-raritetnyy-pulemet-maksim-na-pozicii-okkupantov-video.htmlРакурс
Служба безпеки України знищила ще низку російських цілей в Україні.
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Зокрема, у ході бою бійці Центру спецоперацій «А» СБУ знищили музейний експонат кулемет «Максим», який був на озброєнні окупантів. Таким чином в одному бою війни в Україні зіткнулися технології, народжені з різницею в часі понад 100 років. Про це 2 грудня повідомив прес-центр спецслужби.
Показуємо ще одну серію «гарячих подарунків» для окупантів від спецпризначенців Центру спецоперацій «А» СБУ. «Рускіє, вам посилочка!»: нова партія цілей від ЦСО «А» СБУ, — зазначили в СБУ.
Також на кадрах, які оприлюднила спецслужба, зафільмоване знищення російських танків, бойової броньованої машини, квадроцикла, пікапа та вантажівки.
Нагадаємо, бійці 110-ої ОМБр та спецпризначенці ЦСО «А» Служби безпеки України знищили російську реактивну систему залпового вогню «Солнцепек» разом з боєкомплектом.
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