Спалили "Солнцепек" з боєкомплектом - 110-а бригада відзначилась під Авдіївкою

https://racurs.ua/ua/n188899-spalyly-solncepek-z-boiekomplektom-110-a-brygada-vidznachylas-pid-avdiyivkou-video.html

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110-а бригада знов відзначилась під Авдіївкою. У мережі з’явилося відео удару по реактивній системі залпового вогню «Солнцепек». Її знищили разом з боєкомплектом.

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Це результат спільної операції БУАР 110-ої ОМБр та ЦСО «А» Служби безпеки України.

Від початку літа це вже 12-а знищена установка ТОС-1А російської армії, шість з яких було вражено в жовтні.

ТОС-1А вважається дуже небезпечною зброєю, оскільки використовує вогнеметні або термобаричні боєприпаси. Проте в неї є серйозні недоліки. Наприклад, система може стріляти максимум на 6 кілометрів. Таким чином, пусковій установці потрібно в’їхати в зону ураження артилерією та ПТРК. Крім того, машина має великі розміри і перевозить до 24-ох надзвичайно вибухонебезпечних боєприпасів, які доволі слабо захищені.