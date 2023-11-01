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Сожгли "Солнцепек" с боекомплектом - 110-я бригада отличилась под Авдеевкой
Сожгли «Солнцепек» с боекомплектом — 110-я бригада отличилась под Авдеевкой (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188899-sojgli-solncepek-s-boekomplektom-110-ya-brigada-otlichilas-pod-avdeevkoy-video.htmlРакурс
110-а бригада знов відзначилась під Авдіївкою. У мережі з’явилося відео удару по реактивній системі залпового вогню «Солнцепек». Її знищили разом з боєкомплектом.
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Це результат спільної операції БУАР 110-ої ОМБр та ЦСО «А» Служби безпеки України.
Від початку літа це вже 12-а знищена установка ТОС-1А російської армії, шість з яких було вражено в жовтні.
ТОС-1А вважається дуже небезпечною зброєю, оскільки використовує вогнеметні або термобаричні боєприпаси. Проте в неї є серйозні недоліки. Наприклад, система може стріляти максимум на 6 кілометрів. Таким чином, пусковій установці потрібно в’їхати в зону ураження артилерією та ПТРК. Крім того, машина має великі розміри і перевозить до 24-ох надзвичайно вибухонебезпечних боєприпасів, які доволі слабо захищені.
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