Оккупанты пользуются WhatsApp. Фото:

https://racurs.ua/n189936-komandovanie-okkupantov-jaluetsya-na-whatsapp-v-isw-obyasnili-pochemu.html

Ракурс

Російські командири скаржаться на солдатів, які на лінії фронту використовують смартфони та користуються WhatsApp і SMS.

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Окупантів в Україні командування рф неодноразово попереджали про небезпеку користування соцмережами та інтернетом на бойових позиціях. Однак загарбники нехтують наказами. Як наслідок все листування ворога перехоплюють українські військові. Про це йдеться у новому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

WhatsApp та інші повідомлення, які надсилають російські військові, потрапляють в українські перехоплення, включаючи документи, скріншоти розмов і медіа-файли, — зазначають аналітики.

В ISW наголосили, що російське командування заявляло, що саме нібито через використання смартфонів Збройні сили України завдали нищівного удару по району зосередження армії рф в Макіївці Донецької області напередодні Нового року 2023 року.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявляли, що російські польові командири продають мобілізованих громадян рф приватним військовим компаніям. Вартість одного «бійця» оцінюється в кілька сотень доларів.