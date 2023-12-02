Семья с четырехлетним ребенком пострадала в результате российских обстрелов, фото: полиция Черниговской области

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Ракурс

Рашисти сьогодні, 2 грудня, знову обстріляли прикордоння Чернігівщини.

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В результаті у Семенівській громаді були поранені мирні жителі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Постраждала родина з 4-річною дитиною. Чоловік зазнав осколкових поранень, йому надали допомогу у місцевій лікарні. Його дочку перевозять до обласної лікарні, де її чекає операція. 4-річний онук на щастя, не постраждав, — зазначив Чаус.

Подробиці такі: сім’я приїхала на вихідні провідати свою родичку у прикордонне село та потрапила під ворожий вогонь в той час, як вийшла з будинку на вулицю, — додав він.

У прес-службі поліції Чернігівської області зазначають, що на місце інциденту негайно прибули місцеві поліцейські й допомогли бриигаді «швидкої» рятувати людей з-під ворожого вогню та евакуювати потерпілих до лікарні.

У лікарні потерпілим надали необхідну допомогу. З хлопчиком нині займаються психологи. Поліцейські залишаються там, аби підтримувати поранених, до дитини прибув її тато, — вказано в повідомленні.

Відкрите кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).