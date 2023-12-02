Цветовая композиция галактики AzTECC71 из нескольких цветных фильтров в инструменте NIRCam на космическом телескопе Джеймса Уэбба, фото: J. McKinney/M. Franco/C. Касси/University of Texas в Австрии

https://racurs.ua/n189946-dalekaya-prizrachnaya-galaktika-snova-poyavilas-na-snimkah-kosmicheskih-teleskopov-foto.html

Ракурс

На знімках нового космічного телескопа «Джеймс Вебб» знову з’являється примарна пилова галактика AzTECC71, котру наземні телескопи раніше помічали як сяючу пляму, проте вона повністю зникла на світлинах космічного телескопа «Хаббл».

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Тепер цей примарний об'єкт знову з’явився у вигляді слабкої, але чіткої галактики на зображенні «Джеймса Вебба», повідомляє видання Phys.org.

Тепер учені ідентифікували AzTECC71 як запилену галактику з утворенням зірок.

Або, іншими словами, галактика, яка зайнята утворенням багатьох нових зірок, але оповита пиловою пеленою, крізь яку важко побачити — через майже 1 млрд років після Великого вибуху, — зазначається у статті.

Колись вважалося, що ці галактики були надзвичайно рідкісними в ранньому Всесвіті, але це відкриття, а також більше десятка виявлених інших кандидатів, які ще детально не описані в науковій літературі, свідчать, що вони можуть бути в три-десять разів поширенішими, ніж очікувалося.

Ця штука — справжній монстр, — наголошують дослідники. — Навіть якщо вона виглядає як маленька краплинка, вона насправді формує сотні нових зірок щороку. І той факт, що навіть щось настільки екстремальне ледве видно на найчутливіших зображеннях нашого новітнього телескопа, дуже захоплює. Це потенційно говорить нам про те, що існує ціла популяція галактик, які ховаються від нас.

Джерело: Phys.org