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Російських військових, які на нещодавньому резонансному відео стратили двох українських військових, коли ті здавалися в полон, ліквідовано.
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Про це в ефірі телеканалу Freedom розповів очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.
Наскільки мені відомо, трішки пізніше наші хлопці взяли штурмом ті позиції. І всі, хто там перебував, ліквідовані, — зазначив Барабаш.
Також Барабаш підтвердив інформацію, що українські військові дійсно здавалися в полон у зв’язку із вичерпанням у них боєкомплекту.
Вони здавалися в полон, дійсно, через те, що в них закінчився боєкомплект, — наголосив він.
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