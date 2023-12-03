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Ликвидированы российские захватчики, расстрелявшие украинских военных, фото: «Север.Реалии»

Оккупанты, казнившие украинских защитников, ликвидированы — Барабаш

3 дек 2023, 13:50
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Російських військових, які на нещодавньому резонансному відео стратили двох українських військових, коли ті здавалися в полон, ліквідовано.


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Про це в ефірі телеканалу Freedom розповів очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Наскільки мені відомо, трішки пізніше наші хлопці взяли штурмом ті позиції. І всі, хто там перебував, ліквідовані, — зазначив Барабаш.

Також Барабаш підтвердив інформацію, що українські військові дійсно здавалися в полон у зв’язку із вичерпанням у них боєкомплекту.

Вони здавалися в полон, дійсно, через те, що в них закінчився боєкомплект, — наголосив він.

Источник: Ракурс


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