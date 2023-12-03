Ліквідовано російських загарбників, які розстріляли українських військових, фото: «Север.Реалии»

https://racurs.ua/ua/n189963-okupantiv-yaki-stratyly-ukrayinskyh-zahysnykiv-likvidovano-barabash.html

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Російських військових, які на нещодавньому резонансному відео стратили двох українських військових, коли ті здавалися в полон, ліквідовано.

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Про це в ефірі телеканалу Freedom розповів очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Наскільки мені відомо, трішки пізніше наші хлопці взяли штурмом ті позиції. І всі, хто там перебував, ліквідовані, — зазначив Барабаш.

Також Барабаш підтвердив інформацію, що українські військові дійсно здавалися в полон у зв’язку із вичерпанням у них боєкомплекту.