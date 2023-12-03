Генсек НАТО пообещал поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена

Ми повинні розуміти, що перемога путіна стане трагедією для України, але це також буде небезпечно і для нас. У наших власних інтересах зробити все так, щоб Україна перемогла, — заявив Столтенберг.

Він також додав, що потрібно «бути готовими до поганих новин» і не відмовлятися від допомоги Україні.

Ми також повинні бути готові до поганих новин. Перебіг війн — це не сталий, а змінний процес. Ми мусимо підтримувати Україну і в добрі, і в погані часи. Нинішня війна — війна на виснаження, це битва за ефективність, битва за логістику, — сказав Столтенберг.

Тим часом в американській пресі пишуть про ухвалення допомоги Україні та вимоги республіканців пов’язати її з міграційним питанням.

Це не те питання, яке можна відкладати на наступний тиждень, в українців закінчуються патрони. Вони віддають власні життя, — повідомляє The Washington Post.

Республіканці незадоволені поблажливою міграційною політикою Джо Байдена, який протягом свого президентства не схвалив їх ініціатив, і вважають, що зараз слушний час тиснути на Білий дім.

Водночас демократи наголошують, що розв’язання внутрішньополітичної проблеми на кордоні з Мексикою не повинно використовуватися політичними опонентами як розмінну монету, коли йдеться про боротьбу з «маршем путіна по Європі».

The Wall Street Journal: демократи тиснуть на республіканців у Сенаті щодо термінового схвалення допомоги Україні, оскільки ресурси Сил оборони закінчуються і без допомоги США їм буде вкрай складно продовжувати боротися з окупантами.

Разом з тим, в Демократичній партії допускають розв’язання міграційного питання в окремому порядку після Нового року.

The New York Times:

У нинішній ситуації довгострокові зобов’язання щодо допомоги Україні повинен взяти на себе НАТО. Про відданість Альянсу у цьому питанні вже заявив генсек Єнс Столтенберг, але зауважив, що США також продовжуватимуть допомагати в рамках «досягнутих раніше домовленостей».

Politico пише, що демократи, найімовірніше, будуть змушені піти на поступки і об'єднати допомогу Україні з міграційним пакетом. До цього їх підштовхує не лише категорична позиція республіканців-консерваторів, а й бажання «притупити гостроту питання» напередодні виборів.

The New York Post відзначає, що Байдену в будь-якому випадку доведеться домовлятися з республіканцями, якщо він не хоче давати перевагу путіну, аби той потім зміг розширити рамки агресії на інші країни Європи. Без згоди Палати представників рішення прийняти не вдасться, тому діяти потрібно якомога швидше.