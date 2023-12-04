В Украине ликвидировали уже седьмого российского генерала

https://racurs.ua/n190007-v-ukraine-likvidirovali-uje-sedmogo-rossiyskogo-generala.html

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В Україні ліквідовано сьомого російського генералв з початку широкомасштабної війни — екс-командувач Кантемирівської танкової дивізії Завадський.

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Ліквідацію рашиста Завадського підтвердив губернатор Воронезької області росії Олександр Гусєв. Смерть московита у погонах сталася нібито 28 листопада.

Губернатор Воронезької області рф вказує, що це сталося «на бойовому посту».

За інформацією російських мілітарних пабліків, заступник командувача 14-го армійського корпусу підірвався на міні.

За однією з версій, це сталося в районі Ізюму Харківської області, за іншою — Кринок у Херсонській.

Завадський став сьомим генералом, який загинув із початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну.

Четверо інших — Андрій Суховецький, Володимир Фролов, Канамат Боташев та Роман Кутузов — загинули у перші чотири місяці.

До цього крайнім ліквідованим високопоставленим офіцером Міноборони росії був генерал-лейтенант Олег Цоков. Його гахнули ракетою у тимчасово окупованому Бердянську.