Конгрессмен, не поддерживающий финансирование Украины, голосует за облегчение победы путина - советник Байдена

https://racurs.ua/n190019-kongressmen-ne-podderjivauschiy-finansirovanie-ukrainy-golosuet-za-oblegchenie-pobedy-putina.html

Ракурс

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван закликав Конгрес підтримати запит Білого дому на додаткове фінансування для України.

.

За його словами, «будь-який член Конгресу, який не підтримує фінансування України, голосує за результат, який полегшить Путіну перемогу».

Салліван додав, що голосування проти додаткового фінансування для України «зашкодить Україні і допоможе росії».

Тобто голос проти підтримки України — це голос за покращення стратегічних позицій путіна.

Це просто невідворотна реальність. Це зашкодить демократії і допоможе диктаторам. І ми вважаємо, що це неправильний урок історії, і що кожен член Конгресу — демократ і республіканець — повинен проголосувати на підтримку цього рішення", — додав посадовець Білого дому.

У США сьогодні прозвучала ще одна заява щодо підтримки України.

У підтримці України ми зараз покладаємося на залишкові кошти, понад 97% ресурсів вже вичерпано, — речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Зовсім скоро кошти взагалі закінчаться, тому так, ми дуже стурбовані. Саме тому президент і представники його адміністрації закликають Конгрес діяти якомога швидше, — сказав Міллер.

Ситуацію на полі бою Міллер оцінив як важку, адже ЗСУ доводиться долати добре укріплену російську оборону.