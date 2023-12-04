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Конгрессмен, не поддерживающий финансирование Украины, голосует за облегчение победы путина - советник Байдена
Конгрессмен, не поддерживающий финансирование Украины, голосует за облегчение победы путина — советник Байденаhttps://racurs.ua/n190019-kongressmen-ne-podderjivauschiy-finansirovanie-ukrainy-golosuet-za-oblegchenie-pobedy-putina.htmlРакурс
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван закликав Конгрес підтримати запит Білого дому на додаткове фінансування для України.
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За його словами, «будь-який член Конгресу, який не підтримує фінансування України, голосує за результат, який полегшить Путіну перемогу».
Салліван додав, що голосування проти додаткового фінансування для України «зашкодить Україні і допоможе росії».
Тобто голос проти підтримки України — це голос за покращення стратегічних позицій путіна.
Це просто невідворотна реальність. Це зашкодить демократії і допоможе диктаторам. І ми вважаємо, що це неправильний урок історії, і що кожен член Конгресу — демократ і республіканець — повинен проголосувати на підтримку цього рішення", — додав посадовець Білого дому.
У США сьогодні прозвучала ще одна заява щодо підтримки України.
У підтримці України ми зараз покладаємося на залишкові кошти, понад 97% ресурсів вже вичерпано, — речник Держдепартаменту США Метью Міллер.
Зовсім скоро кошти взагалі закінчаться, тому так, ми дуже стурбовані. Саме тому президент і представники його адміністрації закликають Конгрес діяти якомога швидше, — сказав Міллер.
Ситуацію на полі бою Міллер оцінив як важку, адже ЗСУ доводиться долати добре укріплену російську оборону.
Ми бачили, що вони досягли прогресу, прогрес був важким. Ми бачили, що вони продовжують досягати прогресу. І коли ми були в Брюсселі минулого тижня, ми говорили безпосередньо з міністром закордонних справ України щодо додаткового фінансування, — додав він.
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