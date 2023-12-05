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Рашисты ударили "шахедами" и ракетами С-300 по Донбассу и югу
Рашисты ударили «шахедами» и ракетами С-300 по Донбассу и югуhttps://racurs.ua/n190020-rashisty-udarili-shahedami-i-raketami-s-300-po-donbassu-i-ugu.htmlРакурс
Цієї ночі сили ППО збили 10 з 17 ударних БПЛА типу «шахед».
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У ніч на 5 грудня рашисти атакували Україну з повітря ударними БпЛА Shahed-136/131 з двох напрямків — Курська область та Приморсько-Ахтарськ -рф, а також зенітними керованими ракетам С-300, які спрямував по цивільних об'єктах Донеччини та Херсонщини.
Усього в ударі зафіксовано 17 ударних БпЛА типу «шахед» та шість зенітних керованих ракет ЗРК С-300.
В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України.
До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
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