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Россияне возле Степного пытаются разрезать логистику ВСУ в обороне Авдеевки
Россияне возле Степного пытаются разрезать логистику ВСУ в обороне Авдеевки (КАРТА)https://racurs.ua/n190028-rossiyane-vozle-stepnogo-pytautsya-razrezat-logistiku-vsu-v-oborone-avdeevki-karta.htmlРакурс
На північ від Авдіївки, біля Степового, тривають запеклі бої. Армія рф хоче захопити його, щоб перерізати логістику ЗСУ.
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Про це заявив 5 грудня голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш в ефірі «Радіо Свобода».
Утім, населений пункт залишається під контролем українських військових, додав він. Днями там були «дуже серйозні стабілізаційні дії з нашого боку». Також, за його словами, військові рф продовжують штурмувати Авдіївський коксохімічний завод, але на саме підприємство їм жодного разу не вдалося зайти.
Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні з фронтів 5 грудня повідомив, що українські підрозділи відбили 18 атак росіян поблизу Авдіївки.
Проект Deep State увечері 4 грудня розповів, що на Авдіївському відтинку фронту московити тиснуть південніше Авдіївського терикону і мають частковий успіх.
Тривають бої за Степове. Уточнено фронт східніше Авдіївки. Ворог не може досі захопити промку, попри попередні досягнення. Кацапи дещо просунулися в Первомайському, — написали в аналітичній записці за підсумком 4 грудня.
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