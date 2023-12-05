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Ракурс
Росіяни біля Степового намагаються розрізати логістику ЗСУ в обороні Авдіївки

Росіяни біля Степового намагаються розрізати логістику ЗСУ в обороні Авдіївки (КАРТА)

5 гру 2023, 11:09
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На північ від Авдіївки, біля Степового, тривають запеклі бої. Армія рф хоче захопити його, щоб перерізати логістику ЗСУ.


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Про це заявив 5 грудня голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш в ефірі «Радіо Свобода».

Утім, населений пункт залишається під контролем українських військових, додав він. Днями там були «дуже серйозні стабілізаційні дії з нашого боку». Також, за його словами, військові рф продовжують штурмувати Авдіївський коксохімічний завод, але на саме підприємство їм жодного разу не вдалося зайти.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні з фронтів 5 грудня повідомив, що українські підрозділи відбили 18 атак росіян поблизу Авдіївки.

Проект Deep State увечері 4 грудня розповів, що на Авдіївському відтинку фронту московити тиснуть південніше Авдіївського терикону і мають частковий успіх.

Тривають бої за Степове. Уточнено фронт східніше Авдіївки. Ворог не може досі захопити промку, попри попередні досягнення. Кацапи дещо просунулися в Первомайському, — написали в аналітичній записці за підсумком 4 грудня.

Джерело: Ракурс


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