Росіяни біля Степового намагаються розрізати логістику ЗСУ в обороні Авдіївки

https://racurs.ua/ua/n190028-rosiyany-bilya-stepovogo-namagautsya-rozrizaty-logistyku-zsu-v-oboroni-avdiyivky-karta.html

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На північ від Авдіївки, біля Степового, тривають запеклі бої. Армія рф хоче захопити його, щоб перерізати логістику ЗСУ.

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Про це заявив 5 грудня голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш в ефірі «Радіо Свобода».

Утім, населений пункт залишається під контролем українських військових, додав він. Днями там були «дуже серйозні стабілізаційні дії з нашого боку». Також, за його словами, військові рф продовжують штурмувати Авдіївський коксохімічний завод, але на саме підприємство їм жодного разу не вдалося зайти.

Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні з фронтів 5 грудня повідомив, що українські підрозділи відбили 18 атак росіян поблизу Авдіївки.

Проект Deep State увечері 4 грудня розповів, що на Авдіївському відтинку фронту московити тиснуть південніше Авдіївського терикону і мають частковий успіх.