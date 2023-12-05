Бельгия подтвердила намерение передать Украине истребители F-16 в 2025 году

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Бельгія підтвердила наміри передати Україні винищувачі F-16 у 2025 році.

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Міністр оборони Рустем Умєров обговорив із бельгійською колегою Людивін Дедондер передачу літаків і потрібного обладнання та підготовку пілотів.

Очільник Міноборони наголосив, що «зараз необхідно розпочати процес налагодження ланцюжків постачання боєприпасів, запчастин і технічного обладнання для F-16».

Під час зустрічі сторони обговорили можливість прийняти представників бельгійського оборонно-промислового комплексу в Україні на початку наступного року. Загальний обсяг технічної допомоги від Королівства Бельгія для Сил оборони України складає понад 320 млн євро.

Бельгія офіційно не оголошувала кількість літаків, яку готова передати. Були заяви про кілька машин. Загалом завдання Бельгії — підготовка пілотів і технічне обслуговування всіх коаліційних F-16, які передаватимуть Україні.

F-16 потрібні якнайшвидше. КАБи ворога стали реальною проблемою, — заявив минулого тижня речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, росіяни запускають багато керованих авіабомб у бік півдня України.