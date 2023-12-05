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Ракурс
Разрушенный российскими С-300 центр Селидово показали в МВД

Разрушенный российскими С-300 центр Селидово показали в МВД (ФОТО)

5 дек 2023, 12:20
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Вночі росіяни вдарили чотирма ракетами С-300 по Селидовому на Донеччині: без жертв, але є руйнування. Пошкоджено чотири багатоповерхових будинки, сім адміністративних будівель та чотири авто


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У МВС показали фото руйнувань міста у Покровському районі Донецької області.

Зруйнований російськими С-300 центр Селидового показали в МВС

Зруйнований російськими С-300 центр Селидового показали в МВС

Зруйнований російськими С-300 центр Селидового показали в МВС

Близько 01:00 росіяни вдарили чотирма ракетами С-300 по центру міста.

На місцях прильотів працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та всі профільні служби.

Зруйнований російськими С-300 центр Селидового показали в МВС

Співробітники поліції фіксують руйнування, приймають заяви від громадян. Фахівці комунальних служб розпочали роботи з усунення наслідків обстрілу.

Источник: Ракурс


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