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Зруйнований російськими С-300 центр Селидового показали в МВС
Зруйнований російськими С-300 центр Селидового показали в МВС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n190031-zruynovanyy-rosiyskymy-s-300-centr-selydovogo-pokazaly-v-mvs-foto.htmlРакурс
Вночі росіяни вдарили чотирма ракетами С-300 по Селидовому на Донеччині: без жертв, але є руйнування. Пошкоджено чотири багатоповерхових будинки, сім адміністративних будівель та чотири авто
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У МВС показали фото руйнувань міста у Покровському районі Донецької області.
Близько 01:00 росіяни вдарили чотирма ракетами С-300 по центру міста.
На місцях прильотів працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та всі профільні служби.
Співробітники поліції фіксують руйнування, приймають заяви від громадян. Фахівці комунальних служб розпочали роботи з усунення наслідків обстрілу.
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