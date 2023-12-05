Комітет Ради підтримав законопроект про позбавлення державних нагород зрадників та колаборантів

https://racurs.ua/ua/n190030-komitet-rady-pidtrymav-zakonoproekt-pro-pozbavlennya-derjavnyh-nagorod-zradnykiv-ta-kolaborantiv.html

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Комітет з питань безпеки та оборони Верховної Ради 5 грудня підтримав законопроект про позбавлення державних нагород всіх зрадників та колаборантів.

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13 із 13 членів цього комітету проголосували за винесення на друге читання та прийняття в цілому цього документу.

Автор законопроекта нардеп Роман Лозинський повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, що «після 18 місяців справа зрушилася з мертвої точки». Далі його внесуть у сесійну залу на обговорення та ухвалення.

У квітні 2022 року Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 6163 про позбавлення державних нагород зрадників, колаборантів та тих, хто вів антиукраїнську діяльність.

Рух ЧЕСНО звернувся до ОП щодо позбавлення державних нагород зрадників та колаборантів. Ця ГО надіслала звернення до Офісу президента щодо позбавлення державних нагород фігурантів Реєстру зрадників — Володимира Сальдо, Євгена Балицького, Іллю Киву та Олега Царьова. Ці особи отримали вироки суду у злочинах проти національної безпеки.

Президент може позбавити державних нагород лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин відповідно до ст. 16 Закону «Про державні нагороди України». Відповідно до процедур суд має надіслати подання Президенту, а комісія державних нагород та геральдики має підготувати відповідні клопотання щодо позбавлення державних нагород. Головою комісії державних нагород та геральдики є керівник ОП Андрій Єрмак.